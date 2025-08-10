Çanakkale'de Yangın Açıklaması: Yerleşim Birimleri Tehdit Altında Değil

'YERLEŞİM BİRİMLERİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOKTUR'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lapseki Gökköy kırsalında başlayan yangınlara; 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 91 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,