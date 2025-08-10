Çanakkale'de Yangın Açıklaması: Yerleşim Birimleri Tehdit Altında Değil
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Lapseki Gökköy kırsalında devam eden yangınlara karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediğini vurguladı.
'YERLEŞİM BİRİMLERİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOKTUR'
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lapseki Gökköy kırsalında başlayan yangınlara; 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 91 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel