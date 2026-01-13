Haberler

Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Güncelleme:
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı ve tefecilik yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı, diğer ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'de polisin uyuşturucu satışı ve tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ç. ve Ü.K. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri tarafından il genelinde yüksek faizle borç verip haksız kazanç elde ettikleri (tefecilik) ve uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 39 sentetik hap, 2 ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

