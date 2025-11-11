Çanakkale'de Unutulmaz Mercan Balığı Avı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, denize açılan Can Karaayan, 12 kilogram ağırlığında mercan balığı yakaladı.

İlçeye bağlı Güneyli Köyü'nde, hobi olarak balık tutan Can Karaayan ve arkadaşları, 6,5 metrelik "Haylazım" isimli teknesiyle denize açıldı.

Saroz Körfezi'nde canlı kalamar yem kullanarak 100 metre derinlikte avlanan Karaayan, 12 kilogramlık bir mercan balığı yakaladı.

Karaayan, "Saroz'un derin suları her zaman sürprizlerle dolu. Bu kez gerçekten unutulmaz bir av oldu. Bu kadar büyük bir mercan balığı yakalamak, büyük şans. Denizin bize armağanı." dedi.

Karaayan, ağırlıkları 3 ile 5 kilogram arasında değişen mercan balıkları da tuttuklarını sözlerine ekledi.