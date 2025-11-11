Haberler

Çanakkale'de Unutulmaz Mercan Balığı Avı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu ilçesinde hobi balıkçılığı yapan Can Karaayan, 12 kilogram ağırlığında mercan balığı yakalayarak unutulmaz bir av deneyimi yaşadı. Saroz Körfezi'nde canlı kalamar yem kullanarak avlanan Karaayan, bu başarısını denizin kendilerine armağanı olarak nitelendirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, denize açılan Can Karaayan, 12 kilogram ağırlığında mercan balığı yakaladı.

İlçeye bağlı Güneyli Köyü'nde, hobi olarak balık tutan Can Karaayan ve arkadaşları, 6,5 metrelik "Haylazım" isimli teknesiyle denize açıldı.

Saroz Körfezi'nde canlı kalamar yem kullanarak 100 metre derinlikte avlanan Karaayan, 12 kilogramlık bir mercan balığı yakaladı.

Karaayan, "Saroz'un derin suları her zaman sürprizlerle dolu. Bu kez gerçekten unutulmaz bir av oldu. Bu kadar büyük bir mercan balığı yakalamak, büyük şans. Denizin bize armağanı." dedi.

Karaayan, ağırlıkları 3 ile 5 kilogram arasında değişen mercan balıkları da tuttuklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Acı haberin ardından karar verildi! Komisyon toplantısı ertelendi
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.