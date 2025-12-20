Haberler

Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Yalçın'ın erkek arkadaşı B.K. ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

  • Çanakkale'de üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın, erkek arkadaşının evinde fenalaşarak hastanede hayatını kaybetti.
  • Gamze Nur Yalçın'ın 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı serbest bırakıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİĞİNDE NABZI ATMIYOR

Olay, 18 Aralık'ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; B.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

39 SUÇ KAYDI OLAN SEVGİLİSİ SERBEST

Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı. B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
title