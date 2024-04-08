Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği çelenkleri bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı.