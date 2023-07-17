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Çanakkale'de Troya Tüneli'nde araç yangını

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu yolu üzerindeki Troya Tüneli'nde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu yolu üzerindeki Troya Tüneli'nde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık istikametine giden Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı aracın motor bölümünden alev çıkmaya başladı.

Sürücü Kobak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tünelde trafik akışını durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel

Troya Tüneli Çanakkale Jandarma Tragger Güncel Haberler

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