Çanakkale'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlandı

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Oktay Çelik ve Remzi Şen'in cenazeleri, Kalkım beldesine getirildi. Kalkım Kasaba Camii'nde Çelik ve Şen'in yakınları taziyeleri kabul etti. Oktay Çelik ve Remzi Şen'in cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,