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Çanakkale'de trafik kazası: Sürücü 9 gün sonra hayatını kaybetti

Çanakkale'de trafik kazası: Sürücü 9 gün sonra hayatını kaybetti
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Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'de, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan (35), kazadan 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lapseki yönüne seyreden Elif Nur Çalışkan yönetimindeki 34 BRN 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı. Çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiyecilerin otomobilden çıkardığı Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra dün yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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