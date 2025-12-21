1)ÇANAKKALE'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 1 YARALI

ÇANAKKALE'de iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çanakkale'de iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 35 APD 325 plakalı otomobildeki, Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Soysal yaralandı. Mustafa Soysal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.