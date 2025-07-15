Çanakkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarparak takla atması sonucu 2'si motosiklet sürücüsü olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarparak takla atması sonucu 2'si motosiklet sürücüsü olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Assos Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 07 MCA 41 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman D. yönetimindeki 17 ACB 218 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile motosiklet sürücüsü Süleyman D. yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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