Çanakkale'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bayramiç'ten Ezine yönüne giden minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Hasan Coşar'ın kullandığı 17 DT 734 plakalı minibüs, ilçe çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile eşi Selime Coşar, ilk müdahalelerin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.