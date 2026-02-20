Haberler

Çanakkale'de 509 araç trafikten men edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ocak ayında 509 araç trafikten men edildi. 108 bin araçla birlikte birçok ticari taksi ve okul servis aracı incelendi, 1949 sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde geçen ay 509 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından ocak ayında jandarma sorumluluk sahalarında trafik uygulamaları ve eğitimleri düzenlendi.

Yapılan denetimlerde 108 bin araç ile 583 ticari taksi ve 314 okul servis aracı incelendi, kusurlu bulunan 509 araç trafikten men edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde 1949 sürücüyü idari yaptırım uygulanırken 50 sürücü belgesi geri alındı.

Radarla hız denetimlerinde ise 5 bin 622 araç kontrol edildi, 431 araca idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Burak Akay
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
TEM'de iki tır çarpıştı! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı