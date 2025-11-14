Haberler

Çanakkale'de Tırla Çarpışan Traktördeki Karı Koca Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Tırla Çarpışan Traktördeki Karı Koca Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir tırın çarptığı traktördeki karı koca, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tırla çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi.

B.Ç. idaresindeki 59 AIL 476 çekici ve 59 ACG 507 dorse plakalı tır, Çanakkale-İzmir kara yolu Ezine-Geyikli kavşağında, Nejdet Özcan'ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktör sürücüsü Nejdet ile eşi Ayşe Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü B.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karı kocanın cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Erol Güngördü - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
