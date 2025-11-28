Çanakkale'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen tırın sürücüsü S.Ö. (22) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Adatepe köyü yakınlarında meydana geldi.
Biga'dan Lapseki istikametine giden S.Ö. (22) yönetimindeki 59 AAU 490 çekici plakalı tır, Adatepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel