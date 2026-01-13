Haberler

Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu haplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller, iki ajanda ve 39 sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan M.Ç. ve Ü.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
