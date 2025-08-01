Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının, elektrik hatlarına çarpan leyleklerin neden olduğu düşünülüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çan'a bağlı Çaltıkara köyünün Sepetçi mevkisindeki tarım arazisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çan Orman İşletme Müdürlüğü ve Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olan yangına, elektrik hatlarına çarpan leyleklerin neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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