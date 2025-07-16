Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Evreşe Beldesi ile Şadıllı köyü arasında çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Evreşe Beldesi ile Şadıllı köyü arasındaki tarım arazisinde, dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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