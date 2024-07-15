Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Bayramiç'in Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı. Kara ekiplerinin yangını tamamen kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.