Çanakkale'de tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi
Çanakkale'de jandarma ekipleri, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde malzemeleri ele geçirmek üzere Lapseki ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda 1288 sikke, 3 yüzük ve 2 haç şeklinde kolye ucu gibi çeşitli objeler bulundu.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Lapseki ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve boyutlarda 1288 sikke, 3 yüzük, 2 haç şeklinde kolye ucu, taç tokası, mühür ve küpe ele geçirildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel