Çanakkale Boğazı'nda Tanker Arızası

ÇANAKKALE Boğazı'nda dümen arızası yapan 251 metre uzunluğunda boş ham petrol tankeri, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Yalova'dan Ege Denizi'ne giden 251 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı 'Front Altaır' isimli boş ham petrol tankeri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kepez önlerinde dümen arızası yaptı. Tanker kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi. Burada yapılacak kontrollerinden ardından tanker seyrine devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı