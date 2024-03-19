Çanakkale'de silah operasyonu: 5 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir silah imalathanesi ve evde yapılan aramalarda 5 tabanca, 61 adet fişek, 6 adet namlu parçası, 3 adet tetik mekanizması ve 1 komando bıçağı ele geçirildi. Ayrıca 5 av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği de muhafaza altına alındı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir silah imalathanesi ve evde yapılan operasyonda, 5 tabanca, 61 adet fişek, 6 adet namlu parçası, 3 adet tetik mekanizması ve 1 komando bıçağı ele geçirilerek el konuldu.
Ayrıca 5 av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği idari yaptırım kapsamında işlem yapılması amacıyla muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.