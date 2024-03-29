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Çanakkale'de Seçim Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçim güvenlik toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı başkanlığındaki toplantı, Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerde seçim günü alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenle oy kullanabilmeleri amacıyla 132 bina ve 890 sandık için toplam 1440 personel ve 59 ekibin görev yapacağı belirtildi.

Toplantıya emniyet müdür yardımcıları ile ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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