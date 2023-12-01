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Çanakkale'de şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

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ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde şarampole yuvarlanıp, ters dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Çardak beldesinde meydana geldi. Selçuk Özkul yönetimindeki 34 TN 5971 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayriye Şenizbe (92) kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Özkul, Hayriye Melek Şenizbe, Özlem Öğüt Özkul ise Çanakkale ve Lapseki'de devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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