Çanakkale'de Sağlık Botundaki Patlama: 1 Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti

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Çanakkale Kumkale mevkisinde sağlık botunda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Kumkale mevkisindeki Sağlık-1 Botu'nda 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Kumkale Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Valilik: "Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmıştır"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 18.15 civarında, Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait Sağlık Botu'nda kaza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada 1 teknisyenimiz olay mahallinde hayatını kaybetmiş, 1 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

Valilik açıklamasında ayrıca, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın, Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen kazayla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Babasının teknesinin pervanesini değiştirmek için bölgede bulunduğu sırada yaralandı

Patlamada hayatını kaybeden sağlık personelinin Ahmet Seçkin (34), ağır yaralanan ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan kişinin ise babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen Kumkale köyündeki kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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