Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çanakkale Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada bir sağlık teknisyeni hayatını kaybetti, bir sivil vatandaş yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) ÇANAKKALE'DE SAĞLIK-1 BOTU'NDAKİ PATLAMADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale'de saat 18,15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir sağlıkçının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda yaralanan bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.15 civarında, İlimiz Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık Botu'nda meydana gelen kazada maalesef 1 Teknisyenimiz olay mahallinde hayatını kaybetmiş, 1 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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