Haberler

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su birikintilerine müdahale etti.

ÇANAKKALE'de sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan sarı kodlu uyarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Bazı dükkanları su bastı. Belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu noktalarda çalışmalar gerçekleştirdi. Sağanak yağış, bölgedeki etkisini yitirdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı