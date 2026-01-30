Haberler

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı
Güncelleme:
Çanakkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine ve taşkın olaylarının yaşanmasına neden oldu. Ekipler bölgedeki temizlik çalışmalarına başladı.

Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın meydana geldi.

İl merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Güçlü su akışıyla taşan çay, balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince taşkın yaşanan Çanakkale-Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Kepez Belediyesi ve DSİ ekipleri de bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan sel suları nedeniyle mahsur kalan bir minibüs, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
