Çanakkale'de taşan Menderes Çayı yakınındaki hayvan barınağında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Ezine ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Menderes Çayı taşarak hayvan barınağında bir kişinin mahsur kalmasına neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle mahsur kalan kişi ve iki kuzu kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Menderes Çayı yakınlarındaki hayvan barınağında mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Bölgede 3 gündür aralıklarla süren sağanak nedeniyle Ezine ilçesindeki Menderes Çayı taştı. Taşan çay nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Güllüce köyü yolu üzerinde hayvan barınağı da yağıştan zarar gördü.

Barınakta bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi'nde görevli kurbağa adamlar ile Ezine Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bota alınan Şahin Avcı, beraberindeki 2 kuzuyla kurtarıldı.

Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

