Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Çanakkale'de Ramazan Bayramı tatilinde trafik denetimleri sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, emniyet ve jandarma ekipleri Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Vali İlhami Aktaş, denetimler kapsamında polis uygulama noktalarından birinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Görevlilerden uygulama ve faaliyetler hakkında bilgi alan Aktaş, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Trafiğe çıkan kişilerin kurallara uymalarının önemine değinen Aktaş, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

Vali Aktaş'a trafik denetimde İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Ercan Oran, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasemin Topsakal ve Asayiş Şube Müdürü Coşkun Kartal eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı İlhami Aktaş Çanakkale Jandarma Güvenlik Trafik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title