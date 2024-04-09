Çanakkale'de Ramazan Bayramı tatilinde trafik denetimleri sürüyor

Çanakkale'de, emniyet ve jandarma ekipleri Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Vali İlhami Aktaş, denetimler kapsamında polis uygulama noktalarından birinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Görevlilerden uygulama ve faaliyetler hakkında bilgi alan Aktaş, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Trafiğe çıkan kişilerin kurallara uymalarının önemine değinen Aktaş, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

Vali Aktaş'a trafik denetimde İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Ercan Oran, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasemin Topsakal ve Asayiş Şube Müdürü Coşkun Kartal eşlik etti.