Çanakkale'de Otomobilin Çarptığı Emekli Albay Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Otomobilin Çarptığı Emekli Albay Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki emekli albay Tahir Keskin, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çevre sakinleri kazaların önüne geçmek için kavşağa ışıklandırma yapılması talebinde bulunarak yolu trafiğe kapattı.

ÇANAKKALE'de otomobilin çarptığı emekli albay Tahir Keskin (84), hayatını kaybetti. Çevrede oturanlar, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için yolu trafiğe kapattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında Çanakkale- İzmir karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir Keskin'e, R.T. yönetimindeki 17 EU 790 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, hastaneye götürüldüğü ambulansta hayatını kaybetti.

Öte yandan kazanın ardından bölgedekiler, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için kısa süreli olarak yolu trafiğe kapattı. Jandarmanın vatandaşlarla konuşmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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