Çanakkale'de Otomobilde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 2 bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 2 bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan, Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul'dan, Edremit'e gittiği belirlenen T.K.K.'nın kullandığı 34 RB 1887 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik arama köpeği ile otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 590 adet sentetik uyuşuturcu hap, 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobili kullanan T.K.K. ve yanındaki P.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.