Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve Çan Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.