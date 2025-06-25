Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Ahlatlıburun köyünde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırma aşamasında.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve Çan Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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