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Çanakkale'de 'Otizm ve Müzik Kış Kampı' Başlatıldı

Çanakkale'de 'Otizm ve Müzik Kış Kampı' Başlatıldı
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Çanakkale Valiliği ve ÇOMÜ iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Otizm ve Müzik Kış Kampı' kapsamında 15 otizmli birey müzik yeteneklerini sergiledi. Kamp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Çanakkale Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Sahne Sanatlarını Geliştirme Derneğince "Otizm ve Müzik Kış Kampı" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Engellerin Ötesinde Müzik" başlıklı proje kapsamında kentteki bir otelde dün başlayan kampa, 15 ila 37 yaşlarındaki 15 otizmli birey katılıyor.

Eğitmenlerin destekleriyle hazırlandıkları koroda hünerlerini sergileyen katılımcılar, solo performanslarıyla dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kampı ziyaret eden Çanakkale Valisi Ömer Toraman, gazetecilere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için hafta boyunca sosyal etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ve öğretim üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür eden Toraman, şöyle konuştu:

"Annelerine, babalarına, yakınlarına onlara destek verdikleri, bu tür etkinliklere dahil ettikleri için teşekkür ederim. Bu etkinlikler çok kıymetli. Otizmli kardeşlerimiz çok üst seviyede parçaları çalabiliyor, icra edebiliyorlar. Önemli olan bu yeteneklerin açığa çıkarılması. Bu proje vesilesiyle bunun gerçekleşmiş olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Özellikle de otizmli gençlerimizi tebrik etmek istiyorum."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın da ÇOMÜ olarak sadece bu haftaya özel değil sürekli bu tür etkinlikler yaptıklarını, halkın tüm kesimlerine, ihtiyaçlarına odaklanan, onlarla üreten ve emek veren bir üniversite oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette, Dekan Prof. Dr. Uğur Türkmen, proje yürütücüleri, akademisyenler, eğitmenler ve otizmli bireylerin aileleri hazır bulundu.

"Otizm ve Müzik Kış Kampı" yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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