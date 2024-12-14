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Çanakkale'de bir kişi çalıştığı otelde ölü bulundu

Çanakkale'de bir kişi çalıştığı otelde ölü bulundu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yıldız Bileyci, odasında ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kesin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otelde çalışan temizlik görevlisi Yıldız Bileyci'den (49) bir süre haber alamayan iş arkadaşları, en son girdiği odaya baktı. Bileyci'nin odada yerde hareketsiz yattığını gören otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekipleri, Bileyci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bileyci'nin kesin ölüm nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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