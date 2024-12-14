Çanakkale'de bir kişi çalıştığı otelde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otelde çalışan temizlik görevlisi Yıldız Bileyci'den (49) bir süre haber alamayan iş arkadaşları, en son girdiği odaya baktı. Bileyci'nin odada yerde hareketsiz yattığını gören otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekipleri, Bileyci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bileyci'nin kesin ölüm nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.