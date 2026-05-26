Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı

ÇANAKKALE Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler, 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Çanakkale Valiliği, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığını belirtti. Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 30 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartların (yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar) oluşması beklendiğinden, ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; kuraklık, yangın riski veya henüz tamamen söndürülmemiş yangınların mevcut olduğu olağanüstü durumlarda mülki amirler tarafından belirli süreyle ormanlara girişin yasaklanabileceği hükmüne istinaden, Valiliğimiz kararıyla; Çanakkale ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevli personel haricinde 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımızın yeşil vatanımızın korunması, can ve mal güvenliğimiz adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde gecikmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

