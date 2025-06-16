Çanakkale'de Orman Yangınlarına Sebep Olan 6 Şüpheliye Adli İşlem
Çanakkale Valiliği, 1-14 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 11 orman yangınından 6'sı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Yangınların çeşitli sebeplerden oluştuğu belirtildi.
Çanakkale Valiliği, taksirle yangına neden oldukları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1-14 Haziran'da 1'i elektrik direği, 3'ü biçerdöver, 1'i ot temizliği, 1'i sondaj çalışması kaynaklı olmak üzere toplam 11 orman yangınının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel