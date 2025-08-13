Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Çanakkale'nin Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına 6 uçak, 5 helikopter ve 35 arazözle müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, durumu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" dedi.

