Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Kösedere köyü yakınlarındaki bozuk orman alanında çıkan yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ve 48 personel ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramadığı bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kösedere köyünde saat 11.25 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel ile karadan müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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