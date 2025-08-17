Çanakkale'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

Havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı

Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.

AA ekibi, yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntüledi.

"Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar"

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.