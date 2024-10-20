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Çanakkale'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lapseki'nin Umurbey beldesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Çanakkale Umurbey Lapseki 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam

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