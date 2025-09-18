Haberler

Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Akköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

