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Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangınına Büyük Müdahale

Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangınına Büyük Müdahale
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Vali Ömer Toraman, 9 uçak ve 10 helikopterle havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personelle karadan etkili bir mücadele yürütüldüğünü açıkladı.

VALİ TORAMAN AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına; 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan; 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan, etkili bir şekilde müdahale edilmektedir" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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