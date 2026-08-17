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Ezine'de Otluk Yangın Ormana Sıçradı

Ezine'de Otluk Yangın Ormana Sıçradı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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