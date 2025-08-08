Çanakkale'de Orman Yangını
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel