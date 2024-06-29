Çanakkale'de Orman ve Çimento Fabrikasına Sıçrayan Yangın
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana ve AKÇANSA çimento fabrikasının liman tesislerine kadar ulaştı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
YANGIN ORMAN VE ÇİMENTO FABRİKASINA SIÇRADI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Geyikli yakınların saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana ve bölgede bulunan AKÇANSA çimento fabrikasının liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın bir bölümü alevler içerisinde kaldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.
Rüzgarın etkili olması yangın söndürme çalışmalarını da güçleştiriyor.
Nazif Cemhan ŞEN- Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,