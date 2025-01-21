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Çanakkale'de Odun ve Kömür Deposunda Yangın

Çanakkale'de Odun ve Kömür Deposunda Yangın
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki odun ve kömür deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki odun ve kömür bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terzialan beldesine bağlı Çakmakçayır Mahallesi'nde M.O'ya ait odun ve kömür deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çan Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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