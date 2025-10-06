Haberler

Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki Ahmet Can Öztekin ağır yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparken, kaza anı bir başka sürücünün kask kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Öztekin (23) ağır yaralandı. Kaza, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Ekim'de Biga- Çan kara yolunda meydana geldi. Ahmet Can Öztekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öztekin ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ahmet Can Öztekin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
