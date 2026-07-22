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Çanakkale'de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri denetlendi

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz döneminde artan motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına bağlı kazaları önlemek amacıyla 24 noktada denetim yaptı. 2 bin 298 şahıs ve araç sorgulanırken, 14 araç trafikten men edildi, 8 sürücü belgesi geçici olarak alındı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında yaz dönemiyle birlikte motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının artması ve buna bağlı kazalarda artış yaşanması nedeniyle denetim yaptı.

Trafik Jandarmasında görevli 20 tim ve 73 personel ile 24 noktada gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybının ve yaralanmaların önlenmesi amaçlandı.

Ekipler tarafından sürücülere motosiklet ve motorlu bisiklet kullanırken pasif emniyet tedbirleri almaları konusunda eğitim verildi.

Denetimlerde, 2 bin 298 şahıs ve araç sorgusu yapıldı, 14 araç trafikten men edildi, 8 sürücü belgesi geçici olarak alındı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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