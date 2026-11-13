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Çanakkale'de lodos nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot seferleri yarın iptal edildi

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Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken GESTAŞ, yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Kabatepe-Gökçeada hattında da Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe- Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ile 11.00 seferleri yapılamayacak.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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