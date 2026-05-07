Haberler

Lapseki Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Lapseki Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de Lapseki Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği'nin meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda köylere yapılan projeler hakkında bilgi verildi ve çeşitli kararlar alındı.

Çanakkale'de, Lapseki Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği'nin meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykut İlkokulu ve Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Özel idare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, ilçeye bağlı köylere yapılan ve devam eden işler ile ilgili köy muhtarlarına bilgi verdi.

Kemiklialan köyü sahiline birlik tarafından piknik alanının yapılması ve işletmesini de köy muhtarlığı tarafından yapılmasına oybirliğiyle karara alınırken, ilçeye bağlı Çardak beldesindeki tarihi hanın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsis edilmesi, restorasyon ve müze haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Mecliste bir yıl boyunca görev yapacak iki il genel ve iki köy muhtarı kapalı zarf usulü seçimine geçildi.

Yapılan seçim sonrasında, iki yıldır görev yapan AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer 36, Murat Gürşen ise 35 oy alırken, İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Yakup Uzun ise 11 oy aldı.

Gökköy Köyü Muhtarı Hüseyin Yakut 21, Karaömerler Köyü Muhtarı Üzeyir Tez ise 33 oy aldı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek

Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek
Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi'den skandal sözler

Rezilliğini skandal sözlerle savundu: Namus gitti diyorlar ama...
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu